Московское «Динамо» имеет задолженности перед хоккеистами по выплате премиальных

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что у московского «Динамо» есть задолженности перед игроками по выплате премиальных.

«Задолженности есть у московского «Динамо», но не по зарплате, а по бонусам. Динамовцы подписали договоры с игроками по отсрочке выплат, и мы надеемся, что в ближайшее время они эту задолженность закроют, — цитирует Морозова ТАСС. — Мы понимаем их сложную ситуацию — основной спонсор под санкциями. И игроки, и их агенты тоже понимают ситуацию, поэтому мы думаем, что «Динамо» в срок погасит долги».

Президент КХЛ также сообщил о проблемах по выплатам у ряда клубов.

«Это связано с отъездом иностранных игроков. Но это точечные, небольшие долги, над этим и клубы, и лига работают», — отметил Морозов.

В конце марта сообщалось, что «Динамо» и «Барыс» имеют задолженности перед игроками по зарплате.