Коньков: «Если ЦСКА планирует идти за Кубком Гагарина, не стоит выбирать соперника»
Бывший нападающий «Локомотива» Сергей Коньков оценил шансы ЦСКА на победу в плей-офф КХЛ.
«Для ЦСКА нет легких соперников. СКА и «Локомотив» — очень сильные коллективы. Впрочем, если ЦСКА планирует идти за Кубком, то ему не стоит выбирать соперника. Обыгрывать придется всех», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».
ЦСКА сыграет с московским «Динамо» 26 февраля на стадионе «ВТБ Арене». Начало — в 19.30 мск.
ЦСКА занимает 6-е место в Западной конференции, набрав 75 очков в 67 играх.
Источник: «РБ Спорт»
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|В
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|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|67
|40
|27
|82
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|67
|31
|36
|76
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|67
|21
|46
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|67
|45
|22
|96
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|67
|40
|27
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|67
|34
|33
|75
|7
|Торпедо
|67
|34
|33
|74
|8
|Динамо Мн
|67
|31
|36
|67
|9
|Куньлунь РС
|67
|24
|43
|54
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|67
|20
|47
|47
Результаты / календарь
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23.02
24.02
25.02
26.02
|26.02
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|1 : 0
|26.02
|17:00
|
Металлург Мг – Авангард
|3 : 1
|26.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Северсталь
|4 : 3
|26.02
|17:00
|
Трактор – Амур
|4 : 3 ОТ
|26.02
|19:00
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -
|26.02
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -
|26.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Витязь
|- : -
|26.02
|19:30
|
Торпедо – Лада
|- : -
|26.02
|19:30
|
Спартак – Динамо Мн
|- : -
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