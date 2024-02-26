Коньков: «Если ЦСКА планирует идти за Кубком Гагарина, не стоит выбирать соперника»

Бывший нападающий «Локомотива» Сергей Коньков оценил шансы ЦСКА на победу в плей-офф КХЛ.

«Для ЦСКА нет легких соперников. СКА и «Локомотив» — очень сильные коллективы. Впрочем, если ЦСКА планирует идти за Кубком, то ему не стоит выбирать соперника. Обыгрывать придется всех», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

ЦСКА сыграет с московским «Динамо» 26 февраля на стадионе «ВТБ Арене». Начало — в 19.30 мск.

ЦСКА занимает 6-е место в Западной конференции, набрав 75 очков в 67 играх.