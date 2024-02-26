Форвард «Салавата Юлаева» Дроздов: «Приятно в заключительном матче регулярки дома забросить три шайбы»

Нападающий «Салавата Юлаева» Иван Дроздов прокомментировал хет-трик в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Северсталью» (4:3).

— Очень приятно в заключительном матче регулярки дома забросить три шайбы, тем более первый хет-трик в КХЛ. Спасибо партнерам. «Северсталь» — очень тяжелый соперник, действует быстро на контратаках. Нам было нелегко, но хорошо, что выиграли в концовке. Вытащили победу на зубах.

— Насколько было важно победить перед плей-офф? Тем более у команды была неудачная серия.

— Всегда приятно выигрывать, в последнем матче регулярки надо было порадовать болельщиков. С хорошим настроением идем в плей-офф.

— Как вам выступление команды в регулярном чемпионате?

— Хорошая регулярка, но сейчас это уже история. Нужно готовиться к плей-офф.

«Салават Юлаев» набрал 90 очков и занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф КХЛ уфимская команда сыграет против «Трактора».