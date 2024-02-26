Форвард «Салавата Юлаева» Дроздов: «Приятно в заключительном матче регулярки дома забросить три шайбы»
Нападающий «Салавата Юлаева» Иван Дроздов прокомментировал хет-трик в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Северсталью» (4:3).
— Очень приятно в заключительном матче регулярки дома забросить три шайбы, тем более первый хет-трик в КХЛ. Спасибо партнерам. «Северсталь» — очень тяжелый соперник, действует быстро на контратаках. Нам было нелегко, но хорошо, что выиграли в концовке. Вытащили победу на зубах.
— Насколько было важно победить перед плей-офф? Тем более у команды была неудачная серия.
— Всегда приятно выигрывать, в последнем матче регулярки надо было порадовать болельщиков. С хорошим настроением идем в плей-офф.
— Как вам выступление команды в регулярном чемпионате?
— Хорошая регулярка, но сейчас это уже история. Нужно готовиться к плей-офф.
«Салават Юлаев» набрал 90 очков и занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф КХЛ уфимская команда сыграет против «Трактора».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|67
|40
|27
|82
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|67
|31
|36
|76
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|67
|21
|46
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|67
|45
|22
|96
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|67
|40
|27
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|67
|34
|33
|75
|7
|Торпедо
|67
|34
|33
|74
|8
|Динамо Мн
|67
|31
|36
|67
|9
|Куньлунь РС
|67
|24
|43
|54
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|67
|20
|47
|47
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
0 - 0
|0 - 0
|
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|26.02
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|1 : 0
|26.02
|17:00
|
Трактор – Амур
|4 : 3 ОТ
|26.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Северсталь
|4 : 3
|26.02
|17:00
|
Металлург Мг – Авангард
|3 : 1
|26.02
|19:00
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -
|26.02
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -
|26.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Витязь
|- : -
|26.02
|19:30
|
Спартак – Динамо Мн
|- : -
|26.02
|19:30
|
Торпедо – Лада
|- : -