Сергачев о высоких зарплатах спортсменов: «Они налоги платят огромные. А на эти налоги строят больницы, школы»

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев ответил на критику высоких зарплат спортсменов в комментариях к посту в Instagram.

«Мы детей через СМС лечим, за кой спортсмены такие бабки получают?» — говорится в комментарии к посту с информацией о зарплате 16-летнего форварда системы СКА Матвея Мичкова.

«Они такие бабки получают и налоги платят огромные на эти бабки, я не прав? А на эти налоги строят больницы, школы и тд. Получают они так много, потому что люди ходят смотреть и следят, и им это интересно, и, соответственно, люди платят, чтобы смотреть.

Рассуждаешь как маленький, ей-богу. По-твоему, нужно весь спорт отменять и всех на заводы? Пользу приносить стране таким образом?

Спорт был и всегда будет, и ребята здоровьем жертвуют ради этой игры. И насколько ты знаешь, карьеры у хоккеистов длятся 10-15 лет в лучшем случае, а потом пенсия.

А про детей ты прав, нужна какая-то помощь от государства, вот они налог повысили богатым, но это не к хоккеистам претензии», — ответил Сергачев.