Серебряков: «Если бы забили восемь шайб «Салавату», я бы обалдел»

Вратарь СКА Никита Серебряков рассказал, как удалось обыграть «Салават Юлаев» (2:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— Всегда приятно сыграть «на ноль», — цитирует «РБ Спорт» Серебрякова. — Все ребята помогали, спасибо им. Самое главное, что мы выиграли у хорошего, сильного соперника. Надо продолжать победную серию, готовиться к плей-офф. «Салават» — быстрая команда, хорошо атакует. Знали, как они будут играть, поэтому готовились. Раз выиграли, значит, все правильно сделали.

— После разгрома «Сочи» со счетом 8:1 армейцы забили два «Ладе» и два «Салавату». Почему так тяжело даются голы?

— Ну, если бы мы восемь забили «Салавату», я бы, наверное, обалдел. Это хорошая, организованная команда, борется за первое место на Востоке. Во всех матчах бывают разные сценарии, главное, что выиграли, сыграли по заданию, все выполнили.