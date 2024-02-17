Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 03:58

Серебряков: «Если бы забили восемь шайб «Салавату», я бы обалдел»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь СКА Никита Серебряков рассказал, как удалось обыграть «Салават Юлаев» (2:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— Всегда приятно сыграть «на ноль», — цитирует «РБ Спорт» Серебрякова. — Все ребята помогали, спасибо им. Самое главное, что мы выиграли у хорошего, сильного соперника. Надо продолжать победную серию, готовиться к плей-офф. «Салават» — быстрая команда, хорошо атакует. Знали, как они будут играть, поэтому готовились. Раз выиграли, значит, все правильно сделали.

— После разгрома «Сочи» со счетом 8:1 армейцы забили два «Ладе» и два «Салавату». Почему так тяжело даются голы?

— Ну, если бы мы восемь забили «Салавату», я бы, наверное, обалдел. Это хорошая, организованная команда, борется за первое место на Востоке. Во всех матчах бывают разные сценарии, главное, что выиграли, сыграли по заданию, все выполнили.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-serebryakov-esli-by-zabili-vosem-shajb-salavatu-ya-by-obaldel/
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК СКА
0
Читайте также
«Пока приговор не вступил в силу, буду считать Промеса невиновным». Автор кинохитов болеет за «Спартак» уже 85 лет
Экс-форвард сборной Англии Руни хочет провести боксерский поединок
Трамп ответил на приговор по делу о мошенничестве
The Times сообщила о готовности принца Гарри вернуться к королевскому двору
Блогер Даня Милохин выиграл дебютный бой в профессиональном боксе
Шольц пообещал не отправлять немецких солдат на Украину
Популярное видео
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сочи» — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 63 40 23 87
2 Авангард 63 41 22 86
3 Сал. Юлаев 63 40 23 85
4 Ак Барс 63 38 25 78
5 Автомобилист 64 34 30 76
6 Трактор 64 34 30 74
7 Лада 64 29 35 72
8 Амур 64 28 36 68
9 Нефтехимик 64 26 38 65
10 Сибирь 64 26 38 62
11 Адмирал 64 20 44 51
12 Барыс 64 20 44 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 64 44 20 91
2 Динамо М 63 41 22 88
3 Локомотив 64 41 23 87
4 Спартак 64 38 26 84
5 Северсталь 63 34 29 76
6 Торпедо 64 34 30 74
7 ЦСКА 64 32 32 71
8 Динамо Мн 64 29 35 63
9 Сочи 64 22 42 51
10 Куньлунь РС 63 22 41 50
11 Витязь 63 19 44 45
Результаты / календарь
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
17.02 14:00
Авангард – Металлург Мг
 - : -
17.02 16:00
Куньлунь РС – Динамо Мн
 - : -
17.02 17:00
Локомотив – Сал. Юлаев
 - : -
17.02 17:00
Витязь – Динамо М
 - : -
17.02 17:00
Спартак – Ак Барс
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости