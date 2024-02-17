Серебряков: «Если бы забили восемь шайб «Салавату», я бы обалдел»
Вратарь СКА Никита Серебряков рассказал, как удалось обыграть «Салават Юлаев» (2:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
— Всегда приятно сыграть «на ноль», — цитирует «РБ Спорт» Серебрякова. — Все ребята помогали, спасибо им. Самое главное, что мы выиграли у хорошего, сильного соперника. Надо продолжать победную серию, готовиться к плей-офф. «Салават» — быстрая команда, хорошо атакует. Знали, как они будут играть, поэтому готовились. Раз выиграли, значит, все правильно сделали.
— После разгрома «Сочи» со счетом 8:1 армейцы забили два «Ладе» и два «Салавату». Почему так тяжело даются голы?
— Ну, если бы мы восемь забили «Салавату», я бы, наверное, обалдел. Это хорошая, организованная команда, борется за первое место на Востоке. Во всех матчах бывают разные сценарии, главное, что выиграли, сыграли по заданию, все выполнили.
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