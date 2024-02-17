Менелл не считает первое место в Западной конференции КХЛ главной задачей «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл заявил, что занять первое место в Западной конференции по итогам ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ не является главной задачей клуба.

«Занять первое место в конференции было бы хорошо. Но это не основная наша задача, мы больше думаем о том, как подойти к плей-офф, — цитирует Менелла ТАСС. — Думаю, что нет большой разницы с кем играть в первом раунде плей-офф. Нам в любом случае надо показать лучшую игру».

«Динамо» в 63 матчах набрало 88 очков и занимает второе место в турнирной таблице «Запада». Лидером является СКА с 91 очком в 64 играх.

В прошлом сезоне «Динамо» заняло пятое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф команда уступила «Торпедо».