Серебряков: «На «СКА Арене» осталось добавить уюта»

Вратарь СКА Никита Серебряков поделился мнением о новой арене, на которую команда должна переехать в феврале этого года.

«Слышал, что на «СКА Арене» идут работы, все готовят, нас ждут. Посмотрим, как все будет. Сейчас трудно сказать. В любом случае наша задача — играть, побеждать. На новой арене — еще больше зрителей, значит, нам обеспечена более горячая поддержка. Внутри она красивая, сделана под «космическую» тему. Думаю, болельщикам понравится. Осталось добавить какого-то уюта, символики СКА, чтобы арена ассоциировалась с клубом. Сейчас как раз все это сделают», — приводит «РБ Спорт» слова Серебрякова.

Вместительность «СКА Арены» составляет 21 500 зрителей.

На данный момент клуб из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 77 очками за 56 матчей. Команда уже обеспечила себе выход в плей-офф КХЛ.