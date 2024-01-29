Кожевников о Гашеке: «У человека беда с головой. Одно слово — вратарь»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова бывшего вратаря ХК «Спартак» Доминика Гашека, который заявил, что не будет возвращать деньги, которые заработал в московском клубе.

«Это говорит его совесть, то есть ее отсутствие. Негодяй должен заниматься негодяйством. Требует деньги с России? Пусть в Америку едет. Зачем он делает такие высказывания? Политика. Удручающе, но у человека беда с головой. Одно слово — вратарь», — сказал Кожевников «СЭ».

Гашек играл в КХЛ за московский «Спартак» c 2010 по 2011 год. Спустя год после ухода из команды чешский вратарь завершил карьеру, не найдя себе новый клуб.