«Амур» — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ

«Амур» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ обыграл на своем льду «Металлург» со счетом 7:6.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

После этого матча «Амур» с 55 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Металлург» с 82 очками — на первой строчке.