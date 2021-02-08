Семенов посвятил гол в ворота «Нефтехимика» новорожденной дочери

Форвард «Авангарда» Кирилл Семенов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (4:2).

«Свой гол посвящаю новорожденной дочери. Мы с мамой рады, что у нас есть такие девчонки. Почему не получается выйти на уровень прошлого сезона по результативности? В текущем сезоне у меня тоже было много шансов, но то шайба не шла в ворота, то вратарь спасал. Главное, что мы выигрываем, личное отходит на второй план», — приводит слова Семенова официальный сайт КХЛ.