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Семенов посвятил гол в ворота «Нефтехимика» новорожденной дочери

05:45
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Форвард «Авангарда» Кирилл Семенов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (4:2).

«Свой гол посвящаю новорожденной дочери. Мы с мамой рады, что у нас есть такие девчонки. Почему не получается выйти на уровень прошлого сезона по результативности? В текущем сезоне у меня тоже было много шансов, но то шайба не шла в ворота, то вратарь спасал. Главное, что мы выигрываем, личное отходит на второй план», — приводит слова Семенова официальный сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/02/07/481009.html

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