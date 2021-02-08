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Кравец прокомментировал победу «Витязя» над «Куньлунем»

05:27
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Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:4).

Хорошо, что выиграли. Это важно, мы все еще боремся за плей-офф. Сама игра могла быть лучше с нашей стороны, два раза дали сопернику возможность вернуться в игру. Игра в обороне, игра в опеки, игра на пятаке — это то, над чем нужно нам работать, как над и игрой в неравных составах", — приводит слова Кравца официальный сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/02/07/481009.html

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