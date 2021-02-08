Филатов о возвращении из НХЛ в ЦСКА: «На тот момент я был должен 30 миллионов рублей»
Бывший нападающий «Оттавы» и «Коламбуса» Никита Филатов в интервью YouTube-каналу «Соколиная охота» рассказал о причинах возвращения из НХЛ в ЦСКА по ходу сезона-2011/12.
— Правда, что вам нужно было вернуться в Россию из «Оттавы» из-за больших долгов?
— Да, это был исключительно финансовый момент. Я не заскучал по дому?
— Сколько были должны? И расплатились ли с долгами?
— Да, расплатился. Доллар тогда стоил около 30 рублей. Получается, что я был должен 30 миллионов рублей.
— На что тратили деньги?
— От ставок и казино до гулянок. Было несколько историй, когда давал долг типа «друзьям».
— Сколько максимум?
— 4 миллиона. Не вернули, естественно.
Никита Филатов был выбран «Коламбусом» на драфте-2008 под общим 6-м номером.
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