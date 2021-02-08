Филатов о возвращении из НХЛ в ЦСКА: «На тот момент я был должен 30 миллионов рублей»

Бывший нападающий «Оттавы» и «Коламбуса» Никита Филатов в интервью YouTube-каналу «Соколиная охота» рассказал о причинах возвращения из НХЛ в ЦСКА по ходу сезона-2011/12.

— Правда, что вам нужно было вернуться в Россию из «Оттавы» из-за больших долгов?

— Да, это был исключительно финансовый момент. Я не заскучал по дому?

— Сколько были должны? И расплатились ли с долгами?

— Да, расплатился. Доллар тогда стоил около 30 рублей. Получается, что я был должен 30 миллионов рублей.

— На что тратили деньги?

— От ставок и казино до гулянок. Было несколько историй, когда давал долг типа «друзьям».

— Сколько максимум?

— 4 миллиона. Не вернули, естественно.

Никита Филатов был выбран «Коламбусом» на драфте-2008 под общим 6-м номером.