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Филатов о возвращении из НХЛ в ЦСКА: «На тот момент я был должен 30 миллионов рублей»

14:10
Никита Филатов. Фото ХК ЦСКА.
Никита Филатов. Фото ХК ЦСКА.
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Бывший нападающий «Оттавы» и «Коламбуса» Никита Филатов в интервью YouTube-каналу «Соколиная охота» рассказал о причинах возвращения из НХЛ в ЦСКА по ходу сезона-2011/12.

— Правда, что вам нужно было вернуться в Россию из «Оттавы» из-за больших долгов?

— Да, это был исключительно финансовый момент. Я не заскучал по дому?

— Сколько были должны? И расплатились ли с долгами?

— Да, расплатился. Доллар тогда стоил около 30 рублей. Получается, что я был должен 30 миллионов рублей.

— На что тратили деньги?

— От ставок и казино до гулянок. Было несколько историй, когда давал долг типа «друзьям».

— Сколько максимум?

— 4 миллиона. Не вернули, естественно.

Никита Филатов был выбран «Коламбусом» на драфте-2008 под общим 6-м номером.

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