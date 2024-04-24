Щучинов: «Металлург» играет по-другому, это более молодая команда»

Защитник «Трактора» Артем Щучинов рассказал, чего команде не хватило в полуфинале Кубка Гагарина против «Локомотива».

«Реализации моментов, не хватило удачи. Что сейчас получается у «Металлурга» в финале, чего не получилось у «Трактора»? Играют по-другому, более активно. Это более молодая команда, более быстрая», — приводит «РБ Спорт» слова Щучинова.

Челябинская команда уступила «Локомотиву» 0-4 в серии. Ярославский клуб в финале играет против «Металлурга» (счет после трех матчей — 3-0 в пользу «Магнитки»).