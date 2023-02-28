Щитов считает, что в финале Кубка Гагарина ЦСКА встретится с «Ак Барсом»
Хоккейный эксперт Никита Щитов рассказал, кого считает фаворитом Кубка Гагарина-2023.
«Я считаю, что на Западе только два фаворита — СКА и ЦСКА. Думаю, «Локомотив» не выиграет Кубок Гагарина. Ярославской команды не хватает более острой игры в атаке. На Западе нас снова ждет финал СКА — ЦСКА? Да. Думаю, будет без сюрпризов. Кого можно назвать его главным фаворитом? Я считаю, что ЦСКА. За счет коллектива, который закален в кубковых боях и в играх за сборную. Это опытная команда с хорошим тренерским штабом. У СКА более молодой состав, и не у всех игроков есть такой опыт. В Питере классные мастера, которые показывают агрессивный хоккей, габаритные, атакующие защитники, но вратарская бригада уступает сопернику. Поэтому ЦСКА победит и выйдет в финал Кубка Гагарина, где, думаю, встретится с «Ак Барсом». Но кто выиграет в этой серии сложно сказать. Надо будет смотреть, как команды пройдут плей-офф и будут ли травмы», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».
Плей-офф КХЛ стартует 1 марта.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|30.04
|15:00
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Металлург – ЦСКА
|1 : 4