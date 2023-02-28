Плющев выступил против легализации драк в хоккее
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выступил против легализации драк в хоккее.
«Мне совершенно непонятны вещи, которые происходят, когда КХЛ одной рукой ужесточает правила по борьбе с грубостью и грязным хоккеем, но в то же время обсуждает вопрос о легализации драк. Это вообще не в какие ворота! Если люди хотят смотреть драки, то у нас есть другие виды спорта. Что касается фразы: «Хоккей — это шоу», то хочу сказать, что хоккей — это борьба характеров, позиций, мастерства и тренерства. Шоу — это что-то из другой области. Вот по телевизору показывают «Маски-шоу» — это шоу. Хоккей — это игра мужская и серьезная, где проявляются лучшие качества игроков как мужчин», — приводит слова Плющева Legalbet.
Регулярный чемпионат КХЛ выиграл санкт-петербургский СКА, набравший 105 очков. 94 балла на счету столичного ЦСКА, 92 очка у «Локомотива» из Ярославля. Казанский «Ак Барс» стал победителем Восточной конференции с 91 очком.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|30.04
|15:00
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Металлург – ЦСКА
|1 : 4