Щитов считает, что не видит у «Металлурга» шансов выиграть серию против ЦСКА

Бывший защитник «Салавата Юлаева», «Нефтехимика» и «Сочи» Никита Щитов поделился мнением о первом матче финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Металлург» (3:1).

«ЦСКА мощнее и выглядит предпочтительнее. Мне как хоккеисту с первых минут было видно, что армейцы на магнитогорском льду хозяева и «Металлург» сыграет так, как ему позволит соперник. В итоге так и получилось.

Если говорить о моментах «Магнитки», в том числе в большинстве, то не было уверенности, что будет гол. Мне даже показалось, что ЦСКА играл не на сто процентов, настолько спокойно команда действовала. Против СКА московским армейцам было тяжелее играть, потому что там был Лео Комаров, а у «Магнитки» не нашлось такого хоккеиста, который может заводить команду и доставлять много хлопот защитникам.

По первой игре даже не вижу, за счет «Металлург» может выиграть эту серию. Будем смотреть дальше, теперь второй матч. Единственное, здорово играет вратарь Василий Кошечкин. Не было видно Лайпсика, Голдобина. Хотя ни у одного из соперников нет суперзвезд и составы плюс-минус одинаковые. Просто ЦСКА играет системнее, дисциплинированнее, плюс у команды больше опыта. Хочется, чтобы серия затянулась на семь матчей и была интрига. Но по первому матчу этого не было видно. Могу предположить, что в серии будет 4-1. ЦСКА выглядит предпочтительнее во всех линиях», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

Второй матч серии «Металлург» — ЦСКА состоится завтра, 20 апреля. Начало игры — в 17.00 (мск).