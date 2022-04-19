Генеральный директор «Трактора» отреагировал на информацию о возможном сокращении лимита на легионеров в КХЛ

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин отреагировал на информацию о возможном уменьшении лимита на легионеров в КХЛ с пяти до трех игроков.

«Новость о сокращении в лиге лимита на легионеров подтвердить не могу. От КХЛ такой информации не было», — приводит «РБ Спорт» слова Савина.

Также функционер прокомментировал слух о том, что вратарь челябинцев Роман Вилл подписал контракт с чешским клубом «Тршинец».

«Вилл переходит в «Тршинец»? Рано это комментировать, у нас такой информации нет», — заявил Савин.

«Трактор» по итогам сезона-2021/22 дошел до финала Восточной конференции в Кубке Гагарина, где проиграл «Металлургу» (счет в серии — 1-4).