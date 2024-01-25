Щитов: «Если «Спартаку» удастся удержаться за эту игру, будет здорово»

Бывший защитник Никита Щитов оценил игру «Спартака» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с московским «Динамо». В этой игре красно-белые победили со счетом 6:3.

«Думаю, что «Спартак» очень круто сыграл с «Динамо». Не сказать, чтобы бело-голубые выглядели плохо, но спартаковцы все свои моменты и отскоки, которые были в меньшинстве, использовали усилиями Цыплакова. Без своих лидеров команда выглядела прекрасно. Если ей удастся удержаться за эту игру, будет очень здорово. Рибар травмировался, но Николаев здорово подменил его. Он не выпал из игры», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

«Динамо» с 74 очками после 54 матчей располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Спартак» набрал 72 очка за 56 игр и идет на четвертой строчке.