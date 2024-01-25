Кожевников: «Давно нужно было сделать перекрестный плей-офф в КХЛ»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о проведении перекрестного плей-офф в текущем сезоне КХЛ.

«Давно ратую за перекрестный плей-офф в КХЛ. Это нужно было сделать давно, теперь посмотрим, как работает. Хотели развести ЦСКА и СКА до финала? Не думаю, все равно команды на каком-то уровне встретятся. Кто-то говорит, что Восток сильнее, а кто-то — Запад. Вот и посмотрим. Все меняется, команды подравнялись. Здорово!» — приводит слова Кожевникова Betonmobile.

Плей-офф Кубка Гагарина пройдет в период с 29 февраля по 29 апреля 2024 года. Первый раунд турнира состоится по стандартной схеме в рамках конференций, а во втором произойдет деление команд на две группы.