Коньков: «Ситуацию «Сибири» нужно решить правовым путем»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков отреагировал на новость об апелляции «Сибири» на решение КХЛ о штрафе за превышение лимита на легионеров.
«Шансов на успех не будет только в том случае, если не подать апелляцию. Ситуация очень серьезная, ее никто не ожидал. Никто в здравом уме не стал бы нарушать регламент КХЛ. Здесь надо решить ситуацию правовым путем. На кону стоит сезон, а также огромное количество потраченных денег и сил. Если эти четыре очка повлияют на участие «Сибири» в плей-офф, то это серьезный вопрос. Руководство клуба делает все возможное для того, чтобы решить ситуацию в свою сторону. Думаю, что это целесообразно с его стороны», — приводит «РБ Спорт» слова Конькова.
Ранее с «Сибири» сняли 4 очка из-за нарушения регламента по числу легионеров. В качестве четвертого иностранца на лед выходил защитник Федор Гордеев, имеющий спортивное гражданство США.
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