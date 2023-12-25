Щитов: «Барысу» надо найти хорошего тренера. Сейчас команда играет в скучный хоккей»

Бывший хоккеист КХЛ Никита Щитов оценил игру «Барыса» в текущем сезоне.

«Барысу» надо найти хорошего тренера, на два-три года. За один сезон он точно из команды максимум не выжмет. Руководству клуба надо определиться с концепцией развития команды: в какой хоккей будут играть, будут делать ставку на своих хоккеистов или же на легионеров. Сейчас команда играет в скучный хоккей. Я матчи «Барыса» не смотрю, потому что неинтересно: команда мало забивает, много пропускает, нет ярких игроков. Никакой интриги, зрелищности, отсюда пустые трибуны на домашних матчах», — цитирует Щитова Legalbet.

На данный момент «Барыс» занимает последнее, 12-е, место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 33 очка за 43 матча. 28 декабря клуб из Астаны на своем льду примет «Авангард».