Прощальный матч Кошечкина и Мозякина может состояться в начале августа

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал, когда может пройти прощальный матч форварда Сергея Мозякина и вратаря Василия Кошечкина.

«Мы готовы сделать это [провести прощальный матч] в любое время. Если они придут и скажут о сроках, то мы сделаем. Я думаю, что это будет где-то в начале августа. Ребята хотят сделать прощальный матч, и к этому времени все, кого они хотят пригласить, выйдут из отпусков», — приводит ТАСС слова Гомоляко.

Мозякин завершил карьеру игрока в 2021 году, Кошечкин — этой весной. Оба являются двукратными обладателями Кубка Гагарина в составе «Металлурга» (2014, 2016), а также олимпийскими чемпионами 2018 года.

Помимо «Металлурга», Мозякин выступал за «Атлант» и ЦСКА. В 2022 году он занял должность директора по развитию детского хоккея магнитогорского клуба. С октября 2023-го 42-летний специалист работает в тренерском штабе «Металлурга».

40-летний Кошечкин играл за такие команды, как «Северсталь», «Лада», «Ак Барс», «Нефтяник» и «Олипия».