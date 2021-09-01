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Сарик Андреасян отказался встречаться с хоккеистом Макаровым, пригласившим его на разборку

11:47
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Кинорежиссер Сарик Андреасян заявил, что не собирается встречаться с хоккеистом Игорем Макаровым, пригласившем его на разборку.

Ранее режиссер обозвал Леру Кудрявчеву, жену спортсмена, «тварью» в ответ на ее шутку о качестве его фильмов.

«Почему женщина вспоминает о том, что она женщина, лишь тогда, когда ей задают неудобный вопрос и требуют ответа? Почему женщина не думает о том, что она женщина, когда совершает поступок, оскорбляющий мужчину? Почему никто не думает, что, оскорбив человека на пустом месте, они создают ложное мнение о нем в обществе, которое отражается на семье и детях?

Недавно объявился муж-хоккеист Кудрявцевой, который сказал, что набьет мне морду. Во-первых, у меня не морда! Безусловно, я не так красив, как Шон Пенн, но у меня не морда. Во-вторых, не люблю хоккей, и вообще, армяне не любят заниматься этим видом спорта, так как им не нравится, когда их прижимают к бортику. В-третьих, не сижу на корточках, не разговариваю по фене и года с 2001-го не хожу на стрелки. А если и приду, то только для того, чтобы услышать извинительную речь Леры, ее мужа и руководства «Новой волны», — написал Андреасян в своем Instagram.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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