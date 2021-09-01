Директор «Автомобилиста» рассказал о том, продолжит ли карьеру Дацюк

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков ответил на вопрос о том, продолжит ли карьеру 43-летний нападающий Павел Дацюк, который находится в статусе свободного агента.

— Дацюк с утра был во дворце, тренировался, — сказал Рябков. — Он выполняет свою индивидуальную программу. Но пока никаких решений о продолжении или завершении карьеры он не принимал. При любом сценарии «Автомобилист» должен решать свои задачи.

Дацюк выступал за «Автомобилист» с 2019 года. В сезоне-2020/21 форвард провел за команду 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 35 (12+23) очков. В плей-офф хоккеист набрал 3 (1+2) очка в 5 матчах.