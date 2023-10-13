«Салават Юлаев» разгромил «Витязь» со счетом 8:1

«Салават Юлаев» дома разгромил «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 8:1.

У уфимцев забивали Александр Шаров, Джошуа Лейво (дубль), Александр Хмелевский (дубль), Иван Дроздов, Владислав Ефремов и Вячеслав Лещенко. Ассистентский хет-трик оформил Сергей Шмелев. У гостей отметился Руслан Педан.

«Салават Юлаев» с 20 очками занимает 4-е место в турнирной таблице «Востока». «Витязь» с 9 очками замыкает турнирную таблицу «Запада».

В следующем матче «регулярки» «Салават Юлаев» дома сыграет с минским «Динамо» 15 октября. «Витязь» отправится в гости к «Автомобилисту» 15-го числа.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Витязь» (Московская область) — 8:1 (3:0, 4:0, 1:1)

Голы: Шаров — 4 (Шмелев, Зоркин), 2:34 — 1:0. Ливо — 1 (бол., Хафизуллин, Шмелев), 8:10 — 2:0. Хмелевский — 7 (бол., Шаров, Ливо), 17:54 — 3:0. Хмелевский — 8 (бол., Шаров, Шмелев), 22:35 — 4:0. Ливо — 2 (бол., Хафизуллин), 32:26 — 5:0. Дроздов — 3 (мен.), 36:59 — 6:0. Ефремов — 4 (Шаров), 39:54 — 7:0. Педан — 2 (Яровой, Рой), 46:09 — 7:1. В. Лещенко — 1 (бол., Зоркин, Пименов), 50:08 — 8:1.

Вратари: Самонов — Дорожко (Шикин, 17:54).

Штраф: 6 — 18.

Броски: 38 (11+10+17) — 22 (7+11+4).

Судьи: Бондарь, Соин.

13 октября. Уфа. Уфа-Арена.