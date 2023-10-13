«Автомобилист» обыграл «Трактор» в домашнем матче

«Автомобилист» на своем льду обыграл «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

У команды из Екатеринбурга по шайбе забросили Александр Севостьянов и Максим Осипов. За клуб из Челябинска гол забил Альберт Яруллин.

«Автомобилист» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 24 очка за 18 игр. У «Трактора» 20 очков в 19 матчах и седьмая позиция.

15 октября екатеринбургский клуб сыграет против «Витязя», а челябинская команда 17-го числа встретится с «Амуром».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Голы: Севостьянов — 2 (бол., Голышев, Мэйсек), 9:36 — 1:0. Яруллин — 1 (Юртайкин), 14:48 — 1:1. Осипов — 2 (Обидин, Филяев), 18:20 — 2:1.

Вратари: Аликин — Фукале (58:45).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 22 (5+12+5) — 31 (17+7+7).

Судьи: Гамалей, Лаврентьев.

13 октября. Екатеринбург. Уралец.