Сегодня, 11 марта, состоится пятый матч первого раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции, в котором «Салават Юлаев» на своем льду примет «Трактор». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Счет в серии до четырех побед — 3-1 в пользу «Салавата». В четвертой встрече уфимцы обыграли соперника всухую — 3:0.

Следить за матчем «Салават Юлаев» — «Трактор» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Салават Юлаев» — «Трактор»