«Салават Юлаев» победил «Трактор» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ победил «Трактор» со счетом 3:2.

В составе уфимцев отличились Теему Хартикайнен и Сакари Маниннен, а за 19 секунд до конца встречи Маркус Гранлунд реализовал победный буллит. У челябинцев отличились Игорь Полыгалов и Александр Авцин.

Счет в серии стал 4-1 в пользу «Салавата», уфимцы вышли во второй раунд.

КХЛ

1/4 финала конференций

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Хартикайнен — 4 (бол., Ларсен, Кадейкин), 10:00 — 1:0. Маннинен — 2 (бол., Гранлунд, Кадейкин), 25:34 — 2:0. Полыгалов — 1 (Пилут, Кравцов), 32:29 — 2:1. Авцин — 1 (бол., Бодров, Калинин), 50:30 — 2:2. Гранлунд — 3 (буллит), 59:41 — 3:2.

Вратари: Метсола — Федотов (59:41).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 21 (12+3+6) — 36 (11+18+7).

Судьи: Оскирко, Сидоренко.

11 марта. Уфа. «Уфа-Арена». 7865 зрителей.