«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» на Кубке Республики Башкортостан
19:14
«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» на Кубке Республики Башкортостан. Клуб из Уфы переиграл соперника со счетом 3:1.
Хоккей
Товарищеские матчи. Клубы
Кубок Республики Башкортостан
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы: Науменков — 1 (Шмелев, Амиров), 27:37 — 1:0. Макеев — 1 (бол., Гуркин), 31:07 — 1:1. Шмелев — 1 (Лисовец, Кадейкин), 42:01 — 2:1. Плэтт — 1 (п.в., Алалыкин), 59:23 — 3:1.
Вратари: Метсола — Шикин (58:15 — 59:23, 59:34).
Судьи: Наумов, Щенев.
10 августа. Уфа. Городской дворец спорта.
Читайте также
В Международной федерации ответили на обвинения главы ОКР в запоздалой реакции на запрос по скандальному судейству на Олимпиаде
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю