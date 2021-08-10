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«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» на Кубке Республики Башкортостан

19:14
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«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» на Кубке Республики Башкортостан. Клуб из Уфы переиграл соперника со счетом 3:1.

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Кубок Республики Башкортостан

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Науменков — 1 (Шмелев, Амиров), 27:37 — 1:0. Макеев — 1 (бол., Гуркин), 31:07 — 1:1. Шмелев — 1 (Лисовец, Кадейкин), 42:01 — 2:1. Плэтт — 1 (п.в., Алалыкин), 59:23 — 3:1.

Вратари: Метсола — Шикин (58:15 — 59:23, 59:34).

Судьи: Наумов, Щенев.

10 августа. Уфа. Городской дворец спорта.

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Иван Шитик все материалы автора

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