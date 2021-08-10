Защитник «Спартака» Сериков продолжит карьеру в фарм-клубе «Каролины»

Защитник Артем Сериков, выступавший за «Спартак», подписал контракт с «Чикаго Вулвз», фарм-клубом «Каролины». Соглашение с 20-летним хоккеистом подписано на сезон-2021/22, сообщает сайт клуба.

Wolves fans, we've added another young gun to our pack!



Say hello to 20-year-old defenseman Artyom Serikov, who was teammates in the #KHL last year with former Wolves d-man Andrey Zubarev.https://t.co/FPyr9Qyn8Q#WeAreTheWolves#ChicagoHockey pic.twitter.com/QJQ5ggK88Z — Chicago Wolves (@Chicago_Wolves) August 9, 2021

В прошлом сезоне Сериков провел 41 матч за «Спартак» в КХЛ и набрал 5 (3+2) очков при полезности «-4».