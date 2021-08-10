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Защитник «Спартака» Сериков продолжит карьеру в фарм-клубе «Каролины»

19:02
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Защитник Артем Сериков, выступавший за «Спартак», подписал контракт с «Чикаго Вулвз», фарм-клубом «Каролины». Соглашение с 20-летним хоккеистом подписано на сезон-2021/22, сообщает сайт клуба.

В прошлом сезоне Сериков провел 41 матч за «Спартак» в КХЛ и набрал 5 (3+2) очков при полезности «-4».

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Иван Шитик все материалы автора

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