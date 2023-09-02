«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Барыс»
«Салават Юлаев» одержал победу над «Барысом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ-2023/24 — 3:2.
В составе уфимской команды голами отметились Александр Хмелевский, Владислав Ефремов и Александр Шаров. У клуба из Астаны шайбы забросили Тамирлан Гайтамиров и Понтус Оберг.
После этой игры «Салават Юлаев» занимает 2-е место в таблице Восточной конференции (2 очка), «Барыс» расположился на 9-й строчке (0).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Голы: Хмелевский — 1, 12:51 — 0:1. Ефремов — 1 (В. Лещенко, Науменков), 24:18 — 0:2. Шаров — 1 (бол., Шмелев, Хафизуллин), 45:56 — 0:3. Гайтамиров — 1, 50:18 — 1:3. Оберг — 1 (бол., Грант, Барбер), 55:34 — 2:3.
Вратари: Паскуале (58:55 — 59:50) — Самонов.
Штраф: 14 — 14.
Броски: 28 (7+12+9) — 22 (9+6+7).
Судьи: Белов, Оскирко.
2 сентября. Астана. Барыс-Арена.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|1
|1
|0
|2
|2
|СКА
|0
|0
|0
|0
|3
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|4
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|7
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|8
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|10
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|2
|Сал. Юлаев
|1
|1
|0
|2
|3
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|4
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|5
|Металлург
|1
|0
|1
|1
|6
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|7
|Амур
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|10
|Лада
|0
|0
|0
|0
|11
|Барыс
|1
|0
|1
|0
|12
|Сибирь
|1
|0
|1
|0
|2.09
|14:00
|
Спартак – Куньлунь
|3 : 4
|2.09
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|2 : 1
|2.09
|14:00
|
Барыс – Сал. Юлаев
|2 : 3
|2.09
|15:00
|
Автомобилист – Металлург
|3 : 2 ОТ
|2.09
|16:00
|
Лада – Трактор
|- : -
|2.09
|17:00
|
Динамо – СКА
|- : -
|2.09
|17:00
|
Витязь – Амур
|- : -
|2.09
|17:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -
|2.09
|17:30
|
Нефтехимик – Динамо Мн
|- : -