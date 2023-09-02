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Сегодня, 16:13

«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Барыс»

Алина Савинова
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«Салават Юлаев» одержал победу над «Барысом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ-2023/24 — 3:2.

В составе уфимской команды голами отметились Александр Хмелевский, Владислав Ефремов и Александр Шаров. У клуба из Астаны шайбы забросили Тамирлан Гайтамиров и Понтус Оберг.

После этой игры «Салават Юлаев» занимает 2-е место в таблице Восточной конференции (2 очка), «Барыс» расположился на 9-й строчке (0).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Голы: Хмелевский — 1, 12:51 — 0:1. Ефремов — 1 (В. Лещенко, Науменков), 24:18 — 0:2. Шаров — 1 (бол., Шмелев, Хафизуллин), 45:56 — 0:3. Гайтамиров — 1, 50:18 — 1:3. Оберг — 1 (бол., Грант, Барбер), 55:34 — 2:3.

Вратари: Паскуале (58:55 — 59:50) — Самонов.

Штраф: 14 — 14.

Броски: 28 (7+12+9) — 22 (9+6+7).

Судьи: Белов, Оскирко.

2 сентября. Астана. Барыс-Арена.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Салават Юлаев
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