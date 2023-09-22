Гол Раздьяконова принес «Автомобилисту» победу над «Салаватом Юлаевым»

«Автомобилист» на выезде обыграл «Салават Юлаев» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 1:0.

Единственную шайбу во втором периоде забросил Владислав Раздьяконов.

«Автомобилист» набрал 12 очков и поднялся на третье место в «Восточной Конференции». Уфимцы с 10 очками идут пятыми на «Востоке».

В следующем матче «Салават Юлаев» в гостях сыграет с «Ак Барсом». Игра пройдет 24 сентября. «Автомобилист» на день позже дома встретится с «Авангардом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Раздьяконов — 1 (Леонтьев, Макеев), 27:55 — 0:1.

Вратари: Самонов (58:19) — Аликин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 29 (11+8+10) — 26 (7+14+5).

Судьи: Наумов, Фатеев.

22 сентября. Уфа. Уфа-Арена.