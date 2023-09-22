Барулин рассказал, в чем главные отличия шведского и российского хоккея

Экс-вратарь клубов КХЛ Константин Барулин, выступающий за «Бурос», рассказал об отличиях шведского и российского хоккея.

«Подход людей, хоккейного руководства в Швеции совсем другой. Что именно отличается? Другая организация, все более четко выстроено даже в командах 3-4 лиги. Все понятно с финансированием, спонсорами. Есть форма, клюшки, игроки ни в чем не нуждаются», — приводит слова Барулина Legalbet.

Также 39-летний хоккеист заявил, что был очень сильно удивлен, что в каждом маленьком городе в Швеции есть хорошая хоккейная арена.

«Еще я был очень сильно удивлен, что в каждом маленьком городе, где жителей 5 тысяч, у них есть хорошая хоккейная арена. Да, есть старые арены, но они хорошо выглядят. На многих аренах есть бары, рестораны с живой музыкой, проводят мероприятие, интерактивы для болельщиков любых возрастов. В Швеции посещаемость лучше», — сказал Барулин.

Россиянин выступает за «Бурос» с 2021 года. В КХЛ голкипер играл за СКА, «Спартак», ЦСКА, «Ак Барс», «Авангард» и «Сочи».