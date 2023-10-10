«Салават» победил «Автомобилист» и прервал 4-матчевую победную серию екатеринбуржцев
«Салават Юлаев» дома обыграл «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.
У уфимцев забивали Артем Пименов, Динар Хафизуллин, Сергей Шмелев и Александр Хмелевский. У клуба из Екатеринбурга отметился Брукс Мэйсек.
«Салават Юлаев» набрал 18 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице «Востока». «Автомобилист» (22 очка) прервал 4-матчевую победную серию и занимает третье место.
В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет дома с «Витязем» 13 октября. «Автомобилист» в этот же день встретится на своем льду с «Трактором».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
Голы: Пименов — 4 (Башкиров, Алалыкин), 3:19 — 1:0. Хафизуллин — 2 (Башкиров), 5:49 — 2:0. Шмелев — 2 (Ефремов, Шаров), 21:59 — 3:0. Хмелевский — 6 (бол., Алалыкин, Хафизуллин), 26:12 — 4:0. Мэйсек — 7 (Бывальцев), 29:05 — 4:1.
Вратари: Самонов — Аликин (Галкин, 26:12).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 33 (13+15+5) — 25 (9+5+11).
Судьи: Сергеев, Юдаков.
10 октября. Уфа. Уфа-Арена.
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