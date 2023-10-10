Тамбиев назвал причины поражения в матче с «Ак Барсом»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Плохое начало — в принципе, то же самое, что было в предыдущем матче. Плохая реализация моментов, много думаем. Хоккей — рефлекторный вид спорта, надо доверять своим рефлексам в завершении. Это то, о чем я говорил ребятам — завершение в этих двух матчах хромает. Нанести больше 80 бросков за две игры и забить один гол — наверное, это маловато. Надо работать над этим, тренировать и делать правильные выводы. В завершении затягиваются передачи, броски. Здесь нельзя играть медленно, должно быть быстрое завершение», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.
«Адмирал» с 12 очками занимает 11-е место в турнирной таблице «Востока». Клуб из Владивостока 14 октября встретится с «Ладой».
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Амур – Лада
|3 : 0
|10.10
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Адмирал – Ак Барс
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|10.10
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Сал. Юлаев – Автомобилист
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