Ковальчук рассказал, как украли его клюшку

Нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук рассказал о том, как пропала его клюшка.

Недавно появилась информация, что защитник рижского «Динамо» Джордан Мюррей украл клюшку Ковальчука, после чего был уволен из команды за неподобающее поведение.

«Пропала клюшка, которой я должен был играть, — цитирует Ковальчука GQ. -У хоккеистов есть свои традиции: с утра после раскатки готовим клюшки, чтобы вечером перед игрой все было готово. В тот день я тоже подготовил клюшку утром, а потом пришел, и ее не было. Мне говорят: «Может, ты что-то путаешь?» Но я ничего не путал. Хотел взять другую, но вдруг моя нашлась. Даже не знал, что с ней произошло, только потом в СМИ прочитал. Если то, что пишут про украденную клюшку, — правда, то это совсем не серьезно. Если кому-то нужна клюшка, всегда можно обратиться ко мне. Когда у меня она есть, я не отказываю никому».