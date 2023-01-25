Гол Хмелевского в овертайме принес «Салавату Юлаеву» победу над «Ак Барсом»

«Салават Юлаев» на своем льду «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

В основное время в составе уфимского клуба отличился Сергей Шмелев. За казанцев шайбу забросил Василий Токранов.

Автором победного гола в овертайме стал Александер Хмелевский.

«Салават Юлаев» занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков. «Ак Барс» располагается на 3-й строчке — 69 очков.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Токранов — 4 (бол., Кагарлицкий, Воронков), 19:57 — 0:1. Шмелев — 19 (бол., Мухамадуллин, Дроздов), 21:00 — 1:1. Хмелевский — 18 (Кадейкин, Шмелев), 63:02 — 2:1.

Вратари: Ежов (60:05 — 60:29, 62:44) — Билялов.

Штраф: 8 — 16.

Броски: 36 (13+14+6+3) — 22 (9+6+6+1).

Судьи: Акузовский, Морозов.

25 января. Уфа. Уфа-Арена.