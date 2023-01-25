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Сегодня, 19:22

«Автомобилист» в домашнем матче переиграл московское «Динамо»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Автомобилист» одержал победу над московским «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.

В составе хозяев отличились нападающий Патрис Кормье, форвард Брукс Мэйсек и нападающий Олег Ли.

За «Динамо» забросил форвард Павел Кудрявцев.

«Автомобилист» возглавляет турнирную таблицу «Востока», набрав 70 очков в 54 встречах.

«Динамо» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице «Запада» с 72 баллами за 55 игр.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Голы: Кормье — 6 (Хрипунов), 14:33 — 1:0. Кудрявцев — 8 (бол., Менелл, Тринеев), 21:58 — 1:1. Мэйсек — 31 (Трямкин, Эберт), 22:21 — 2:1. Ли — 9 (Блэкер, Кормье), 34:03 — 3:1.

Вратари: Бобков — К.Л. Волков (58:16 — 59:25, 59:33).

Штраф: 17 — 11.

Броски: 20 (4+12+4) — 33 (8+11+14).

Судьи: Сидоренко, Юдаков.

25 января. Екатеринбург. Уралец.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Динамо (Москва)
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25.01 16:30
Авангард – Трактор
 2 : 4
25.01 16:30
Барыс – Северсталь
 0 : 1 Б
25.01 17:00
Автомобилист – Динамо М
 3 : 1
25.01 17:00
Сал. Юлаев – Ак Барс
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25.01 19:30
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