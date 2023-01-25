«Автомобилист» в домашнем матче переиграл московское «Динамо»
«Автомобилист» одержал победу над московским «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.
В составе хозяев отличились нападающий Патрис Кормье, форвард Брукс Мэйсек и нападающий Олег Ли.
За «Динамо» забросил форвард Павел Кудрявцев.
«Автомобилист» возглавляет турнирную таблицу «Востока», набрав 70 очков в 54 встречах.
«Динамо» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице «Запада» с 72 баллами за 55 игр.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
Голы: Кормье — 6 (Хрипунов), 14:33 — 1:0. Кудрявцев — 8 (бол., Менелл, Тринеев), 21:58 — 1:1. Мэйсек — 31 (Трямкин, Эберт), 22:21 — 2:1. Ли — 9 (Блэкер, Кормье), 34:03 — 3:1.
Вратари: Бобков — К.Л. Волков (58:16 — 59:25, 59:33).
Штраф: 17 — 11.
Броски: 20 (4+12+4) — 33 (8+11+14).
Судьи: Сидоренко, Юдаков.
25 января. Екатеринбург. Уралец.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|55
|42
|13
|88
|2
|Локомотив
|56
|33
|23
|74
|3
|ЦСКА
|53
|34
|19
|74
|4
|Торпедо
|54
|34
|20
|72
|5
|Динамо М
|55
|32
|23
|72
|6
|Витязь
|54
|26
|28
|60
|7
|Спартак
|55
|25
|30
|57
|8
|Северсталь
|55
|22
|33
|56
|9
|Динамо Мн
|55
|21
|34
|54
|10
|Куньлунь
|55
|19
|36
|43
|11
|Сочи
|53
|6
|47
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|54
|31
|23
|70
|2
|Сибирь
|55
|33
|22
|70
|3
|Ак Барс
|55
|30
|25
|69
|4
|Металлург
|54
|30
|24
|68
|5
|Авангард
|54
|31
|23
|66
|6
|Сал. Юлаев
|55
|28
|27
|65
|7
|Адмирал
|54
|27
|27
|60
|8
|Барыс
|57
|24
|33
|54
|9
|Амур
|53
|24
|29
|54
|10
|Трактор
|55
|23
|32
|54
|11
|Нефтехимик
|54
|25
|29
|53
|25.01
|16:30
|
Авангард – Трактор
|2 : 4
|25.01
|16:30
|
Барыс – Северсталь
|0 : 1 Б
|25.01
|17:00
|
Автомобилист – Динамо М
|3 : 1
|25.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|2 : 1 ОТ
|25.01
|19:30
|
Нефтехимик – Амур
|- : -
|25.01
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -