«Ак Барс» одержал третью победу подряд в серии с «Салаватом Юлаевым»

«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в третьем матче серии второго раунда плей-офф со счетом 2:1. Казанцы повели в серии со счетом 3-0.

Автором победной шайбы стал нападающий «Барса» Михаил Глухов.

Следующий матч между командами пройдет 23 марта в Уфе. Если казанцы снова одержат победу, то выйдут в следующий раунд.

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1/2 финала конференций

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Петров — 2 (Рукавишников), 17:40 — 0:1. Кугрышев — 1 (Кадейкин, Плэтт), 20:55 — 1:1. Глухов — 2 (Билялов, Песонен), 23:42 — 1:2.

Вратари: Метсола (58:44) — Билялов (Рейдеборн, 59:39).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 18 (4+6+8) — 19 (8+8+3).

Судьи: Оленин, Франо.

21 марта. Уфа. «Уфа-Арена».

Счет в серии: 0-3.