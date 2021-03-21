«Ак Барс» одержал третью победу подряд в серии с «Салаватом Юлаевым»
16:52
«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в третьем матче серии второго раунда плей-офф со счетом 2:1. Казанцы повели в серии со счетом 3-0.
Автором победной шайбы стал нападающий «Барса» Михаил Глухов.
Следующий матч между командами пройдет 23 марта в Уфе. Если казанцы снова одержат победу, то выйдут в следующий раунд.
Хоккей
КХЛ
1/2 финала конференций
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Петров — 2 (Рукавишников), 17:40 — 0:1. Кугрышев — 1 (Кадейкин, Плэтт), 20:55 — 1:1. Глухов — 2 (Билялов, Песонен), 23:42 — 1:2.
Вратари: Метсола (58:44) — Билялов (Рейдеборн, 59:39).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 18 (4+6+8) — 19 (8+8+3).
Судьи: Оленин, Франо.
21 марта. Уфа. «Уфа-Арена».
Счет в серии: 0-3.
14
Зачет
vs
5
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...