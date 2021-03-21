Главный тренер «Авангарда» призвал россиян сделать прививку от коронавируса

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли рассказал, что сделал прививку от коронавирусной инфекции, а также призвал россиян последовать его примеру.

«Пожалуйста, не сомневайтесь. Пройдите вакцинацию. С нетерпением ждем вас на матчах «Ястребов»!» — цитирует Хартли RT.

Как отметил специалист, коронавирус — это «опасный и коварный противник», который кардинально изменил жизнь людей.

При этом он добавил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, мир постепенно начинает возвращаться к прежней жизни, а происходит это благодаря «одному маленькому уколу, точнее, двум».