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Главный тренер «Авангарда» призвал россиян сделать прививку от коронавируса

16:33
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Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли рассказал, что сделал прививку от коронавирусной инфекции, а также призвал россиян последовать его примеру.

«Пожалуйста, не сомневайтесь. Пройдите вакцинацию. С нетерпением ждем вас на матчах «Ястребов»!» — цитирует Хартли RT.

Как отметил специалист, коронавирус — это «опасный и коварный противник», который кардинально изменил жизнь людей.

При этом он добавил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, мир постепенно начинает возвращаться к прежней жизни, а происходит это благодаря «одному маленькому уколу, точнее, двум».

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/russia/news/844213-hartli-koronavirus-vakcina

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное




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