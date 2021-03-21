Главный тренер «Авангарда» призвал россиян сделать прививку от коронавируса
16:33
Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли рассказал, что сделал прививку от коронавирусной инфекции, а также призвал россиян последовать его примеру.
«Пожалуйста, не сомневайтесь. Пройдите вакцинацию. С нетерпением ждем вас на матчах «Ястребов»!» — цитирует Хартли RT.
Как отметил специалист, коронавирус — это «опасный и коварный противник», который кардинально изменил жизнь людей.
При этом он добавил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, мир постепенно начинает возвращаться к прежней жизни, а происходит это благодаря «одному маленькому уколу, точнее, двум».
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/russia/news/844213-hartli-koronavirus-vakcina
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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