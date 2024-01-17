Два очка Макеева помогли «Автомобилисту» обыграть «Адмирал»

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«Автомобилист» дома одержал победу над «Адмиралом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

Победу екатеринбуржцам принесли голы Алексея Макеева, Данила Романцева, Сергея Зборовского и . На счету Макеева также одна голевая передача.

За гостей отличились Никита Аноховский и Дмитрий Бучельников.

«Автомобилист» (66 очков) после 54 матчей занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (41) после 51 игры замыкает таблицу «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Голы: Аноховский — 6 (бол., Горшков, Берлев), 15:14 — 0:1. Макеев — 13 (Голышев), 24:33 — 1:1. Романцев — 5 (мен., Макеев), 30:59 — 2:1. Бучельников — 8 (Аноховский), 43:37 — 2:2. Зборовский — 4 (Широков, Мэйсек), 45:04 — 3:2. Широков — 9 (п.в., Мэйсек), 58:27 — 4:2.

Вратари: Галкин — Демченко (57:57 — 58:27).

Штраф: 12 — 6.

Броски: 29 (6+13+10) — 34 (11+10+13).

Судьи: Дударов, Степучев.

17 января. Екатеринбург. Уралец. 3776 зрителей.