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Сегодня, 19:12

Два очка Макеева помогли «Автомобилисту» обыграть «Адмирал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Автомобилист» дома одержал победу над «Адмиралом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

Победу екатеринбуржцам принесли голы Алексея Макеева, Данила Романцева, Сергея Зборовского и . На счету Макеева также одна голевая передача.

За гостей отличились Никита Аноховский и Дмитрий Бучельников.

«Автомобилист» (66 очков) после 54 матчей занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (41) после 51 игры замыкает таблицу «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Голы: Аноховский — 6 (бол., Горшков, Берлев), 15:14 — 0:1. Макеев — 13 (Голышев), 24:33 — 1:1. Романцев — 5 (мен., Макеев), 30:59 — 2:1. Бучельников — 8 (Аноховский), 43:37 — 2:2. Зборовский — 4 (Широков, Мэйсек), 45:04 — 3:2. Широков — 9 (п.в., Мэйсек), 58:27 — 4:2.

Вратари: Галкин — Демченко (57:57 — 58:27).

Штраф: 12 — 6.

Броски: 29 (6+13+10) — 34 (11+10+13).

Судьи: Дударов, Степучев.

17 января. Екатеринбург. Уралец. 3776 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Адмирал
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 53 34 19 74
2 Авангард 51 35 16 73
3 Сал. Юлаев 51 31 20 66
4 Автомобилист 54 30 24 66
5 Лада 53 26 27 63
6 Трактор 52 28 24 61
7 Ак Барс 51 29 22 60
8 Сибирь 52 23 29 55
9 Нефтехимик 53 21 32 51
10 Амур 50 21 29 50
11 Барыс 51 17 34 42
12 Адмирал 51 15 36 41
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 51 34 17 72
2 Динамо М 51 34 17 72
3 Спартак 53 31 22 69
4 СКА 51 33 18 68
5 Торпедо 51 30 21 63
6 Северсталь 50 25 25 57
7 ЦСКА 51 26 25 56
8 Динамо Мн 50 23 27 51
9 Витязь 51 16 35 38
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