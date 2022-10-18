Рябыкин — о радости после голов в ворота «Авангарда»: «Реваншистское начало»

Дмитрий Рябыкин, помощник главного тренера «Металлурга» Ильи Воробьева, в интервью «СЭ» прокомментировал итог победы над «Авангардом» (7:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для российского специалиста эта игра стала дебютной в «Магнитке» после ухода из омской команды.

— Видел, как вы радовались голам «Металлурга». Со стороны казалось, что все шайбы воспринимали очень тепло. Было приятно обыграть клуб, который недавно уволил вас?

— Да. Это реваншистское начало, которое есть у каждого человека, который хочет доказать, что люди поторопились и рано приняли решение. Сейчас я работаю в другом клубе. Я радовался голам, которые забивала моя новая команда. Это не говорит о том, что я желал «Авангарду» чего-то плохого. Я радовался голам моей команды, почему нет?

Оборона «Металлурга»? В команде собраны хорошие ребята. Если они будут работать над деталями, то их ждет большое будущее.

10 октября «Авангард» отправил в отставку Рябыкина с поста главного тренера команды. С 2016 года он работал в тренерском штабе омичей. В мае 2022-го специалист возглавил обладателя Кубка Гагарина-2021.