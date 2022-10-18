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Сегодня, 10:18

Андрей Мартемьянов: «Кто-то заявил, что «Сибирь» играет от обороны, и все подхватили»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов поделился мнением об игре команды в текущем сезоне.

— «Автомобилист» под вашим руководством показывал более атакующий хоккей. Считаете, что «Сибирь» должна показывать другую игру?
— Почему? «Сибирь» играет в атакующий хоккей. В «Автомобилисте» был более серьезный класс нападающих, там было три звена очень высокого уровня. Там игроки могли контролировать шайбу и в любом эпизоде сыграть так, как умеют и хотят. У нас класс не такой высокий и достаточно ребят без большого опыта в КХЛ. А без обороны не будет никакой атаки. Кто-то заявил, что «Сибирь» играет от обороны, и все подхватили. Давайте посмотрим другие клубы — они только от атаки играют?

— Высказывания эксперта Леонида Вайсфельда, что «Сибирь» не забросит четыре, а потом пять шайб, мотивировали команду?

— Возможно, хотелось доказать, что он не прав. Только после матча узнал тогда про его высказывания, некогда за всем в интернете следить, — цитирует «РБ Спорт» Мартемьянова.

«Сибирь» после 21 матча занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 22 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-martem-yanov-vy-skazy-vaniya-vajsfel-da-motiviruyut-sejchas-vse-zhdut-dostanet-li-on-buty-lochku/
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
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