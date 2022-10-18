Андрей Мартемьянов: «Кто-то заявил, что «Сибирь» играет от обороны, и все подхватили»
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов поделился мнением об игре команды в текущем сезоне.
— «Автомобилист» под вашим руководством показывал более атакующий хоккей. Считаете, что «Сибирь» должна показывать другую игру?
— Почему? «Сибирь» играет в атакующий хоккей. В «Автомобилисте» был более серьезный класс нападающих, там было три звена очень высокого уровня. Там игроки могли контролировать шайбу и в любом эпизоде сыграть так, как умеют и хотят. У нас класс не такой высокий и достаточно ребят без большого опыта в КХЛ. А без обороны не будет никакой атаки. Кто-то заявил, что «Сибирь» играет от обороны, и все подхватили. Давайте посмотрим другие клубы — они только от атаки играют?
— Высказывания эксперта Леонида Вайсфельда, что «Сибирь» не забросит четыре, а потом пять шайб, мотивировали команду?
— Возможно, хотелось доказать, что он не прав. Только после матча узнал тогда про его высказывания, некогда за всем в интернете следить, — цитирует «РБ Спорт» Мартемьянова.
«Сибирь» после 21 матча занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 22 очка.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|19
|17
|2
|35
|2
|Динамо М
|20
|13
|7
|29
|3
|Локомотив
|18
|11
|7
|25
|4
|ЦСКА
|18
|11
|7
|25
|5
|Торпедо
|19
|11
|8
|23
|6
|Спартак
|20
|9
|11
|23
|7
|Витязь
|19
|10
|9
|23
|8
|Северсталь
|19
|9
|10
|21
|9
|Куньлунь
|20
|8
|12
|19
|10
|Динамо Мн
|19
|7
|12
|18
|11
|Сочи
|17
|3
|14
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|19
|14
|5
|29
|2
|Металлург
|19
|13
|6
|28
|3
|Барыс
|20
|11
|9
|23
|4
|Сал. Юлаев
|18
|10
|8
|23
|5
|Сибирь
|21
|10
|11
|22
|6
|Ак Барс
|18
|8
|10
|20
|7
|Адмирал
|19
|8
|11
|18
|8
|Нефтехимик
|20
|8
|12
|17
|9
|Трактор
|20
|7
|13
|17
|10
|Авангард
|19
|7
|12
|16
|11
|Амур
|19
|5
|14
|13
|18.10
|12:30
|
Адмирал – Витязь
|- : -
|18.10
|19:00
|
Северсталь – Локомотив
|- : -
|18.10
|19:10
|
Динамо Мн – Сочи
|- : -
|18.10
|19:30
|
Спартак – Сал. Юлаев
|- : -