Бывший тренер «Авангарда» Рябыкин объяснил, почему согласился работать в «Металлурге»

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин в интервью «СЭ» рассказал, при каких обстоятельствах и почему согласился продолжить работу в «Металлурге» после ухода из омского клуба. 46-летний российский специалист в данный момент является помощником Ильи Воробьева в коллективе из Магнитогорска.

- Мне позвонил Илья Петрович. Предложил поработать вместе. Я взял день на размышление. Надо было перевезти семью из Омска в Москву. После чего мы быстро договорились, и я приехал.

— Некоторые тренеры после отставок берут паузу. О чем говорит ваше быстрое согласие работать в «Металлурге»?

— Я хотел быть при деле. Знал, что могу принести пользу в новом клубе.

10 октября «Авангард» отправил в отставку Рябыкина с поста главного тренера команды. С 2016 года он работал в тренерском штабе омичей.

«Авангард» под руководством Боба Хартли завоевал Кубок Гагарина-2021.