«Мы провели 12 матчей подряд на выезде. Но это не оправдание». Рябыкин — об уходе из «Авангарда»
10 октября «Авангард» уволил главного тренера Дмитрия Рябыкина. Руководство омичей пошло на перестановки в штабе после домашнего поражения от «Куньлуня» (0:4). «Ястребов» временно возглавил Михаил Кравец, а Рябыкин долго не оставался без работы. Меньше чем через неделю с тренером связались представители «Металлурга» и предложили усилить штаб Ильи Воробьева. В интервью «СЭ» Дмитрий Анатольевич рассказал, как прошли переговоры, о победе над бывшей командой в дебютном матче за «Магнитку» и причинах неудачного старта «Авангарда».
— Вы помните случаи, когда тренер, обыгравший команду, меньше чем через две недели переходил на ее лавку и побеждал уже бывший клуб?
— Нет. Все когда-то случается в первый раз.
— Как вы получили приглашение от «Металлурга»?
— Мне позвонил Илья Петрович. Предложил поработать вместе. Я взял день на размышление. Надо было перевезти семью из Омска в Москву. После чего мы быстро договорились, и я приехал.
— Некоторые тренеры после отставок берут паузу. О чем говорит ваше быстрое согласие работать в «Металлурге»?
— Я хотел быть при деле. Знал, что могу принести пользу в новом клубе.
— Вы отвечали за оборону в «Авангарде». В «Металлурге» уже был тренер, работающий с защитниками, — Андрей Соколов. Как делятся ваши обязанности?
— Мы работаем вместе. Разговариваем друг с другом, обмениваемся и прислушиваемся к мнению коллег.
— Сегодняшний матч с «Авангардом» оставил много вопросов для тренеров по обороне?
— Для зрителей сегодня был веселый и красивый хоккей. А тренерам есть над чем задуматься. Ничего страшного, будем работать.
— Вы давали особые советы по обороне «Авангарда» перед матчем?
— Нет. Конечно, мы разбирали «Авангард» и, в частности, игру в обороне. Но не могу сказать, что победа — это только моя заслуга.
— Видел, как вы радовались голам «Металлурга». Со стороны казалось, что все шайбы воспринимали очень тепло. Было приятно обыграть клуб, который недавно уволил вас?
— Да. Это реваншистское начало, которое есть у каждого человека, который хочет доказать, что люди поторопились и рано приняли решение. Сейчас я работаю в другом клубе. Я радовался голам, которые забивала моя новая команда. Это не говорит о том, что я желал «Авангарду» чего-то плохого. Я радовался голам моей команды — почему нет?
— Свежим взглядом что можете сказать об обороне «Металлурга»?
— В команде собраны хорошие ребята. Если они будут работать над деталями, то их ждет большое будущее.
— Обратил внимание, что сегодня на лавке вы чаще других тренеров брали в руки планшет. Рисовать схемы — ваша прямая обязанность?
— Я всегда с планшетом. Схемы — не моя прямая обязанность. Просто планшет всегда под рукой. Когда вылетает шайба, можно закрыться им, а не бумажкой.
— Вы работали главным тренером, а теперь — снова помощник. Откат назад добавляет мотивации?
— Многие люди падали, но вставали и продолжали идти вперед. Считаю это правильным. Никогда нельзя унывать. Благодарен всем, что мне выпала такая возможность — поработать главным тренером. Но ничего страшного. Значит, еще не время — будет еще шанс.
— Не время — значит, вы еще сами не готовы к роли главного тренера?
— Нет, почему? Я готов. Но руководители приняли такое решение.
— За время, пока вы отдыхали от хоккея, пришло новое осознание, что повлияло на неудачный старт «Авангарда»?
— Мы провели 12 игр на выезде. Это не оправдание. Когда хоккеисты не тренируются, у них многое вылетает из головы. В поездке из 12 матчей нет времени тренироваться. Игроков надо восстанавливать. Может быть, это нас подкосило. С другой стороны, мы неплохо начали сезон. Единственное, результат был неудачный. Думаю, у ребят пропала уверенность. Вроде играешь хорошо, а результата нет. Уверенность уходит.
— Я видел «Авангард» на турнире в Сочи, когда команда показывала смотрибельный хоккей. Это ушло из-за того, что пропала уверенность?
— Возможно. Понимаете, когда играешь уверенно, ребята могут рисковать. Когда уверенности нет, все стараются сыграть попроще. С другой стороны, мы всегда требовали от всех играть правильно в обороне. Не было исключений ни для кого. И на предсезонном турнире, если вы видели, все бежали и отрабатывали в обороне. Повторюсь, когда ты не тренируешься, система уходит. Сколько бы ты ни показывал видео и ни разбирал игры, если ты мало работаешь над деталями на тренировках, они все равно уходят. Это физическая память.
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