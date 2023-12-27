Ротенберг — о возможном ослаблении лимита: «Основная задача — оставлять игроков в России»
Главный тренер сборной России 25 и СКА Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» высказался о возможном возвращение лимита в пять легионеров в КХЛ.
«Сейчас есть много наших хороших игроков. В «Торпедо», например, много сильных российских хоккеистов: Артамонов, Атанасов. В СКА и других клубах много сильных молодых игроков, которые благодаря лимиту вышли на первые роли. Я считаю, что у нас все хорошо. Наши молодые ребята должны играть. Это же классно, что сейчас мы увидели столько молодых звезд. Гребенкин, например. Это же топовый игрок, показывающий интереснейший хоккей с таким катанием и уровнем мастерства. Он благодаря, в том числе, лимиту сейчас имеет возможность играть в первом звене. Он развивается и главное — остается играть в России. А если бы он не попадал в состав, то уехал бы давно. А такие ребята остаются здесь. И самая основная наша задача — оставлять их в России», — сказал Ротенберг «СЭ».
В текущем сезоне лимит на легионеров в командах КХЛ был ужесточен до трех. Сейчас в командах лиги числится 58 иностранцев.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|44
|27
|17
|59
|2
|Авангард
|42
|28
|14
|59
|3
|Сал. Юлаев
|42
|26
|16
|55
|4
|Лада
|45
|23
|22
|55
|5
|Трактор
|44
|24
|20
|53
|6
|Автомобилист
|45
|24
|21
|53
|7
|Ак Барс
|43
|24
|19
|50
|8
|Сибирь
|45
|20
|25
|48
|9
|Амур
|43
|18
|25
|44
|10
|Нефтехимик
|43
|15
|28
|39
|11
|Адмирал
|42
|14
|28
|37
|12
|Барыс
|43
|13
|30
|33
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|45
|29
|16
|63
|2
|Динамо М
|44
|29
|15
|62
|3
|Локомотив
|42
|28
|14
|59
|4
|СКА
|43
|28
|15
|57
|5
|Торпедо
|44
|27
|17
|57
|6
|ЦСКА
|43
|22
|21
|48
|7
|Северсталь
|43
|19
|24
|45
|8
|Динамо Мн
|42
|18
|24
|40
|9
|Куньлунь РС
|44
|15
|29
|35
|10
|Сочи
|44
|14
|30
|33
|11
|Витязь
|43
|14
|29
|33
|27.12
|12:00
|
Амур – Нефтехимик
|- : -
|27.12
|19:30
|
ЦСКА – СКА
|- : -