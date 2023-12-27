Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 08:16

Ларионов отказался от обсуждения темы возможного продления контракта с «Торпедо»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:1 Б) не стал обсуждать свое будущее.

«Давайте без комментариев. Сегодня идет разговор о команде, о победе над «Спартаком», — цитирует Ларионова пресс-служба нижегородского клуба.

63-летний специалист возглавил «Торпедо» в 2022 году. На данный момент «Торпедо» занимает пятое место в Западной конференции КХЛ, набрав 57 очков в 44 матчах.

ФК Торпедо (Москва)
Игорь Ларионов (хоккей)
1
Читайте также
Украинская теннисистка Завацкая выходит замуж за российского игрока Авидзбу
Уайлд недоволен, что ФМБА не допускает его к соревнованиям из-за состояния здоровья
В Абхазии оппозиция собралась у парламента на акцию протеста
МВД РФ объявило в розыск фехтовальщиков Виолетту и Сергея Бида
Блогер Ивлеева призналась подписчикам, как оказалась «на самом дне» после вечеринки
МТС исключила Ивлееву из числа своих амбассадоров
Популярное видео
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ротенберг назвал дружескими отношения ФХР и ИИХФ: «С праздниками друг друга поздравляем»

Ротенберг — о возможном ослаблении лимита: «Основная задача — оставлять игроков в России»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 44 27 17 59
2 Авангард 42 28 14 59
3 Сал. Юлаев 42 26 16 55
4 Лада 45 23 22 55
5 Трактор 44 24 20 53
6 Автомобилист 45 24 21 53
7 Ак Барс 43 24 19 50
8 Сибирь 45 20 25 48
9 Амур 43 18 25 44
10 Нефтехимик 43 15 28 39
11 Адмирал 42 14 28 37
12 Барыс 43 13 30 33
Западная конференция И В П О
1 Спартак 45 29 16 63
2 Динамо М 44 29 15 62
3 Локомотив 42 28 14 59
4 СКА 43 28 15 57
5 Торпедо 44 27 17 57
6 ЦСКА 43 22 21 48
7 Северсталь 43 19 24 45
8 Динамо Мн 42 18 24 40
9 Куньлунь РС 44 15 29 35
10 Сочи 44 14 30 33
11 Витязь 43 14 29 33
Результаты / календарь
6.12
7.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
27.12 12:00
Амур – Нефтехимик
 - : -
27.12 19:30
ЦСКА – СКА
 - : -
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости