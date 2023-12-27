Ларионов отказался от обсуждения темы возможного продления контракта с «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:1 Б) не стал обсуждать свое будущее.

«Давайте без комментариев. Сегодня идет разговор о команде, о победе над «Спартаком», — цитирует Ларионова пресс-служба нижегородского клуба.

63-летний специалист возглавил «Торпедо» в 2022 году. На данный момент «Торпедо» занимает пятое место в Западной конференции КХЛ, набрав 57 очков в 44 матчах.