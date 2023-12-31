Ротенберг — о победе над «Автомобилистом»: «Мы понимали важность этой игры в такой прекрасный вечер»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:0).
«Мы понимали важность этой игры в такой прекрасный вечер, надо было показать лучшую игру нашим болельщикам, мы провели год на высоком уровне. Ребята молодцы, выполнили игровое задание, да, второй период был не лучшим, и нам есть что улучшить. Каждый день работы с командой — праздник для меня, это сильные и талантливые ребята, с ними интересно работать. Каждая победа СКА далась тяжело, я благодарен всем, кто помогает нам.
Мы своих пацанов не бросаем, Швец-Роговой вносит огромный вклад за счет своей дисциплины, трудолюбия, он важный игрок для нашей системы. Он не падал духом, мы делали все возможное, чтобы он вернулся — доктора молодцы, он молодец. За счет силы духа, русского характера он вернулся на самый высокий уровень. Желаю здоровья и только побед, а играть он может еще лучше", — приводит слова Ротенберга официальный сайт КХЛ.
СКА завершил 2023 год на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. Петербуржцы набрали 61 очко за 45 матчей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|46
|29
|17
|63
|2
|Авангард
|44
|29
|15
|61
|3
|Сал. Юлаев
|44
|27
|17
|57
|4
|Лада
|47
|24
|23
|57
|5
|Трактор
|46
|25
|21
|55
|6
|Автомобилист
|47
|25
|22
|55
|7
|Ак Барс
|45
|25
|20
|52
|8
|Сибирь
|46
|20
|26
|48
|9
|Амур
|44
|19
|25
|46
|10
|Нефтехимик
|46
|17
|29
|43
|11
|Барыс
|45
|15
|30
|37
|12
|Адмирал
|44
|14
|30
|37
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|47
|30
|17
|66
|2
|Локомотив
|44
|30
|14
|63
|3
|Динамо М
|46
|29
|17
|62
|4
|СКА
|45
|30
|15
|61
|5
|Торпедо
|45
|27
|18
|57
|6
|ЦСКА
|45
|23
|22
|50
|7
|Северсталь
|45
|20
|25
|47
|8
|Динамо Мн
|44
|19
|25
|42
|9
|Витязь
|45
|15
|30
|36
|10
|Куньлунь РС
|46
|15
|31
|35
|11
|Сочи
|46
|14
|32
|33
|3.01
|00:00
|
Северсталь – Амур
|- : -
|3.01
|00:00
|
СКА – Витязь
|- : -
|3.01
|00:00
|
Сочи – Металлург Мг
|- : -
|3.01
|00:00
|
Авангард – Сал. Юлаев
|- : -
|3.01
|00:00
|
Сибирь – Адмирал
|- : -
|3.01
|00:00
|
Автомобилист – Трактор
|- : -
|3.01
|00:00
|
Локомотив – Барыс
|- : -