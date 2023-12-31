Козырев — о поражении от ЦСКА: «Северстали» не хватило свежести в завершении»
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:3).
— Увы, не смогли порадовать наших болельщиков в последней игре уходящего года, — приводит слова Козырева официальный сайт КХЛ. — В начале у нас было много неточностей, как результат — проблемы с выходом из зоны, с преодолением прессинга. Мы эти аспекты выровняли и в концовке нам не хватило именно свежести.
— Команда смотрелась достойно. После счета 2:1 казалось, что «Северсталь» может вернуться в игру. Чего не хватило? Именно свежести?
— Вы же видели, что мы создавали моменты. Их было достаточно, и чтобы сравнять счет, и чтобы выиграть. На мой взгляд, не хватило именно свежести в завершении.
— Во втором периоде было три удаления подряд. В третьем команда не удалялась. В перерыве сделали на это особый упор?
— Как раз эти удаления и забрали много сил. Получилось, что в тот момент, когда не надо удаляться, мы весь бензин израсходовали.
— Сезон продолжается, но год заканчивается. В чем, как вы считаете вам еще надо прибавлять, а что вам удалось сделать? Свое ли место занимает команда?
— Мы играем в хоккей. Всегда хочется быть повыше. Мы много игр, в которых могли бы брать очки, упустили. Это опять же фактор молодости. Многие ребята впервые зашли в эту лигу. Этот путь тоже надо пройти. Они вырастут впоследствии в хороших игроков. Они и сейчас хорошие игроки.
ЦСКА прервал серию из пяти поражений подряд в КХЛ. Армейцы с 50 очками в 45 играх занимают шестое место в таблице Западной конференции. «Северсталь» расположилась на строчку ниже, набрав 47 очков.
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|30
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|57
|6
|ЦСКА
|45
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|22
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|Северсталь
|45
|20
|25
|47
|8
|Динамо Мн
|44
|19
|25
|42
|9
|Витязь
|45
|15
|30
|36
|10
|Куньлунь РС
|46
|15
|31
|35
|11
|Сочи
|46
|14
|32
|33
|3.01
|00:00
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Северсталь – Амур
|- : -
|3.01
|00:00
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СКА – Витязь
|- : -
|3.01
|00:00
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Сочи – Металлург Мг
|- : -
|3.01
|00:00
|
Авангард – Сал. Юлаев
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|3.01
|00:00
|
Сибирь – Адмирал
|- : -
|3.01
|00:00
|
Автомобилист – Трактор
|- : -
|3.01
|00:00
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Локомотив – Барыс
|- : -