Ротенберг — о рекорде посещаемости на «СКА-Арене»: «Мы вошли в историю мирового хоккея»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал рекорд посещаемости, который установила СКА-Арена на матче против «Сочи» (8:1).
Игра стала первой для армейцев на новой арене. Ее посетил 21 481 зритель, что стало мировым рекордом на крытых хоккейных аренах.
«Вместе мы вошли в историю мирового хоккея, установили рекорд. Огромная благодарность всем, в первую очередь нашим болельщикам, которые ходят на наши матчи. Думаю, все болельщики порадовались сегодняшней игре и здесь на «СКА Арене», и у телеэкранов», — цитирует Ротенберга официальный сайт КХЛ.
СКА (87 очков) лидирует в Западной конференции КХЛ. Команда Романа Ротенберга гарантировала себе место в топ-4 «Запада».
«Сочи» (47) занимает предпоследнее место в Западной конференции и лишился шансов на выход в плей-офф.
|Восточная конференция
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|Металлург Мг
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|Авангард
|61
|41
|20
|86
|3
|Сал. Юлаев
|61
|39
|22
|83
|4
|Ак Барс
|61
|36
|25
|74
|5
|Автомобилист
|62
|33
|29
|73
|6
|Трактор
|61
|33
|28
|72
|7
|Лада
|62
|29
|33
|72
|8
|Нефтехимик
|62
|26
|36
|64
|9
|Амур
|61
|25
|36
|62
|10
|Сибирь
|63
|25
|38
|60
|11
|Адмирал
|61
|19
|42
|49
|12
|Барыс
|61
|19
|42
|46
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|62
|42
|20
|87
|2
|Локомотив
|62
|40
|22
|85
|3
|Динамо М
|61
|39
|22
|84
|4
|Спартак
|62
|37
|25
|82
|5
|Северсталь
|62
|33
|29
|74
|6
|Торпедо
|62
|34
|28
|74
|7
|ЦСКА
|62
|31
|31
|68
|8
|Динамо Мн
|62
|28
|34
|61
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|62
|20
|42
|47
|11
|Витязь
|62
|19
|43
|45
|12.02
|19:30
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Локомотив – Спартак
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