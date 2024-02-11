Ротенберг — о рекорде посещаемости на «СКА-Арене»: «Мы вошли в историю мирового хоккея»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал рекорд посещаемости, который установила СКА-Арена на матче против «Сочи» (8:1).

Игра стала первой для армейцев на новой арене. Ее посетил 21 481 зритель, что стало мировым рекордом на крытых хоккейных аренах.

«Вместе мы вошли в историю мирового хоккея, установили рекорд. Огромная благодарность всем, в первую очередь нашим болельщикам, которые ходят на наши матчи. Думаю, все болельщики порадовались сегодняшней игре и здесь на «СКА Арене», и у телеэкранов», — цитирует Ротенберга официальный сайт КХЛ.

СКА (87 очков) лидирует в Западной конференции КХЛ. Команда Романа Ротенберга гарантировала себе место в топ-4 «Запада».

«Сочи» (47) занимает предпоследнее место в Западной конференции и лишился шансов на выход в плей-офф.